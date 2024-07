Megaklus: Dennis uit Emst verzorgt het groen tijdens Olympische Spelen in Parijs

Nog een week te gaan en dan gaan de Olympische Zomerspelen in Parijs van start. Beelden van de Franse hoofdstad gaan dan de hele wereld over, dus moet de stad er piekfijn uitzien. Aan Dennis Klein Boonschate uit Emst (Gelderland) de taak om de planten in de stad te verzorgen. Een megaklus, dus dat betekent snoeihard werken.

Volgens Dennis, die zijn bedrijf twaalf jaar geleden oprichtte, wil Parijs een goede sier maken. "Je hebt maar één kans om je te laten zien als stad. En Parijs zat erbovenop. Onze plantenmat lag op een beurs waar architecten komen, ook uit Frankrijk, en toen is het ontstaan. Daar zijn we natuurlijk heel blij mee", zegt hij tegen Hart van Nederland.

Plantenmat

Sindsdien zijn Dennis en zijn collega's ontzettend druk met de mega-order. Wat de planten van Dennis anders maakt, is dat ze geleverd worden op een mat. Je hoeft ze dus niet zelf te planten omdat ze al voor een deel zijn opgekweekt. Het is een kwestie van neerleggen, en je hebt groen.

"Het is duurder dan reguliere beplanting, maar het scheelt veel onderhoud en tijd. Je kunt het vergelijken met graszoden. Als je het gras zelf moet zaaien, loop je risico en het vergt veel werk. Graszoden zijn al door die periode heen en kun je zo neerleggen. Zo is het met onze plantenmatten ook."

Dennis heeft al eerder dit soort megaklussen gehad. Zo heeft hij in Hongarije voor het WK atletiek de stad mogen verzorgen.

