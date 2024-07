TeamNL helemaal klaar voor Olympische Spelen: 'Ziek veel getraind'

Terwijl het ganse land droomt van een EK-finale, zou je bijna vergeten dat een ander groot sportevenement op het punt van beginnen staat: de Olympische Spelen in Parijs. Donderdagochtend meldden tientallen sporters zich in Arnhem om hun kleding op te halen en de traditionele teamfoto te maken.

Hotel Papendal leek donderdag wel een het magazijn van een groot warenhuis. Honderden shirtjes, broeken, schoenen en nog veel meer, lagen daar klaar om opgehaald te worden door de sporters die ons land gaan vertegenwoordigen op de Olympische Spelen. En dan begint een van de grootste sportevenementen ter wereld ineens wel heel erg te kriebelen.

"Je ziet de sporters allemaal met een grote glimlach. Zij voelen dat de Olympische Spelen nu echt gaan beginnen", vertelt Jacques van der Manden van NOS*NSF aan Hart van Nederland. "Ze krijgen een heel mooi pakket, waar ze vooral heel trots op mogen zijn."

Bekijk meer video's over de Olympische Spelen 2:08 Skateboarder Bert zet alles opzij voor Olympische Spelen: 'Kan geen leuke dingen met vrienden doen' SPEELT AF Skateboarder Bert zet alles opzij voor Olympische Spelen: 'Kan geen leuke dingen met vrienden doen' 0:45 Oranjeleeuwinnen grijpen naast Olympisch ticket, Duitsland blijkt te sterk 1:40 Olympische held Niek Kimmann gehuldigd op BMX-baan waar het allemaal begon 1:15 Synchroomzwem-tweeling valt na winst zilveren medaille weer in de armen van hun moeder 0:46 Van Grunsvens olympische paard Salinero overleden 1:42 Atletiekverenigingen hopen op nieuwe leden na olympisch succes in Tokio

Hockeyer Koen Bijen kan dit beamen: "Ja, trots. Iets waar je heel lang van hebt gedroomd", zegt hij over het op mogen halen van zijn spullen. Door het aantrekken van de officiële sportkleding voor de Spelen beseft hij des te meer dat het niet heel lang meer duurt: "Het komt heel erg dichtbij."

Over drie weken

Ook roeister Marloes Oldenburg heeft er ontzettend veel zin in: "Het begint nu echt te komen. Nog 22 dagen", zegt ze tegen Hart van Nederland. En aan haar voorbereiding zal het in ieder geval niet liggen. "We hebben echt ziek veel getraind", laat ze weten.

Wat de dag extra speciaal maakt, is dat de sporters elkaar hier allemaal tegenkomen. Velen hebben elkaar namelijk nog nooit ontmoet. "Je ziet ze eigenlijk nooit omdat we allemaal apart trainen. Dus dat maakt deze dag ook extra leuk", zegt Bijen.

De Olympische Spelen zijn van 26 juli tot en met 11 augustus in Parijs.