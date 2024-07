Femke Bol verbreekt eigen record in aanloop naar Olympische Spelen

Femke Bol heeft tijdens een atletiekwedstrijd in het Zwitserse La-Chaux-de-Fonds haar eigen Europese record verbroken. Ze liep de 400 meter in 50,95 seconden, wat precies een halve seconde sneller is dan haar oude record uit 2023.

Het is een goede voorbereiding voor de Amersfoortse op de aankomende Olympische Spelen. Dan zal ze het moeten opnemen tegen Olympisch kampioene McLaughlin-Levrone. Zij verbeterde eerder deze maand haar wereldrecord. Ze liep de 400 meter 3 tienden van een seconde sneller dan Bol.

Olympische Spelen

De Olympische Spelen starten voor Bol op 2 augustus, waar ze onderdeel is van het gemengde estafette team.

ANP