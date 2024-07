Handbalster Abbingh en basketballer De Jong vlaggendragers Spelen

Handbalster Lois Abbingh en 3x3 basketballer Worthy de Jong zullen komende vrijdag de Nederlandse vlag dragen tijdens de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Parijs. Chef de mission Pieter van den Hoogenband maakte dit bekend.

Voor Abbingh zijn dit haar derde Olympische Spelen, terwijl De Jong zijn debuut maakt.

TeamNL maakte de vlaggendragers bekend met een video op Instagram:

Man en vrouw

Net als tijdens de Spelen van Tokio, waar atleet Churandy Martina en skateboardster Keet Oldenbeuving de vlag droegen, heeft Van den Hoogenband ook dit keer gekozen voor zowel een mannelijke als een vrouwelijke sporter. De openingsceremonie in Parijs vindt voor het eerst plaats op en rond de rivier de Seine in plaats van in een stadion.

"Lois en Worthy dragen vrijdag de vlag namens alle sporters van TeamNL", verklaarde Van den Hoogenband. "Zij staan symbool voor een heel team dat een land van miljoenen mensen verbindt en vertegenwoordigt. Het zijn unieke persoonlijkheden die met hun individuele capaciteiten een team beter maken. Ze hebben de laatste jaren in Nederland en ver daarbuiten bijzondere prestaties geleverd. Daarnaast inspireren ze jong en oud om actief te zijn en uit te blinken. Ze hebben bewezen dat je met inzet, karakter en doorzettingsvermogen tot bijzondere prestaties kan komen".

'Enorme eer'

De 31-jarige Abbingh beschouwt het als 'een enorme eer' om de vlag te mogen dragen. "Ik denk dat het voor het handbal in Nederland ontzettend veel betekent. En persoonlijk vind ik het heel erg mooi dat ik op mijn derde Olympische Spelen voorop mag in de strijd. Ik kan niet wachten om TeamNL te vertegenwoordigen", aldus Abbingh.

De 36-jarige De Jong deelde vergelijkbare gevoelens. "Ik had nooit gedacht dat ik gevraagd zou worden om vlaggendrager te zijn voor Nederland", zei De Jong. "Ik vind het een enorme eer en daarnaast is het een mooi podium voor onze sport".

De openingsceremonie in Parijs begint vrijdag om 19.30 uur.

ANP