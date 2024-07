Olympische Spelen beginnen officieel met unieke openingsceremonie in Parijs

De Olympische Spelen van Parijs gaan vrijdagavond officieel van start. Voor het eerst in de geschiedenis van het evenement is de ceremonie niet in een stadion, maar midden in de stad. In een botenparade reizen de atleten vanaf ongeveer 19.30 uur 6 kilometer over de Seine, totdat ze aankomen bij het Trocadéro bij de Eiffeltoren.

Handbalster Lois Abbingh en 3x3-basketballer Worthy de Jong dragen de vlag voor Nederland. Zij worden daarbij vergezeld door 68 medesporters. Inclusief begeleiders bestaat de Nederlandse equipe uit zo'n 150 mensen tijdens de ceremonie. De Peruaanse atleten staan op dezelfde boot.

300.000 mensen langs de Seine

Ruim 300.000 mensen kunnen langs de Seine kijken naar de openingsceremonie. Aanvankelijk was het plan om nog meer toeschouwers toe te laten, maar om zorgen over een mogelijke aanslag is dat aantal naar beneden bijgesteld.

Woensdag waren al de eerste voetbal- en rugbywedstrijden in Parijs. Met de handboogschutters en handbalsters kwamen donderdag de eerste Nederlanders in actie. Op sportgebied is het vrijdag stil in Parijs.