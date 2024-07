Wilde nachten in olympische dorpen: hoe zit dat? Chef de mission onthult

Parijs: de stad van de liefde. En dat is er ook bij de Olympische Spelen, weet Pieter van den Hoogenband, chef de mission van TeamNL. In een interview met De Telegraaf vertelt hij over de feiten en fabels over liefdesrelaties in de olympische dorpen.

Tussen Olympiërs is al regelmatig de liefde opgebloeid. Binnen TeamNL zijn er meerdere stelletjes. Van den Hoogenband vertelt dat sporters er echter veelal voor kiezen om bij hun eigen teamgenoten te slapen in plaats van bij hun partner. "Dat alles natuurlijk in overleg met de coaches", aldus de chef de mission tegen de krant.

Wildwestverhalen

Een terugkerend fenomeen zijn wel de mythes over vluchtige liefdesrelaties en wilde nachten in de olympische dorpen. Daar is Van den Hoogenband heel duidelijk over: "Dit is een goeie gelegenheid om voor eens en voor altijd afscheid te nemen van de mythes rondom het olympisch dorp over relaties en wilde nachten", zegt hij.

"Onze sporters reizen af om te presteren in Parijs. Het zijn professionele sporters, die zich niet laten afleiden door dit soort zaken. En bovendien: het merendeel heeft een serieuze relatie." Hij noemt de verhalen "echt grote onzin".