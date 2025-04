Wild zwijn duikt op in woonwijk: 'Niet aankijken en zeker niet benaderen'

In Driebergen is onlangs een wild zwijn opgedoken in een woonwijk bij De Warande, vlakbij een basisschool. Het dier liep tussen de kliko’s, richtte schade aan in meerdere tuinen en veroorzaakte onrust onder buurtbewoners. Inmiddels is het zwijn weer verdwenen in de omliggende natuur.

Een bewoonster uit de Jachtlaan zag het dier plotseling in haar achtertuin staan. Daarna zou het zwijn door meerdere tuinen zijn getrokken en onder meer een moestuin hebben omgewoeld. In de buurt was het dier al langer onderwerp van gesprek, nadat eerder deze week een soortgelijk zwijn werd gefilmd in Werkhoven. Vermoedelijk gaat het om hetzelfde dier.

Een dierenarts kwam ter plaatse om te kijken of het zwijn verdoofd en verplaatst kon worden. Daar kwam het niet van: het dier verdween voordat ingrijpen mogelijk was. Volgens de arts gaat het mogelijk om een vrouwtje dat op zoek is naar een plek om te werpen. Van gevaarlijk gedrag was geen sprake, maar voorzichtigheid blijft geboden. "Niet aankijken en zeker niet benaderen", is het devies.

Nulstandbeleid

Het is opvallend dat het dier in deze provincie opduikt. In Utrecht geldt het zogenoemde nulstandbeleid: wilde zwijnen mogen hier officieel niet voorkomen. De provincie mag alleen ingrijpen met een goedgekeurde ontheffing. Die ligt momenteel onder de loep na een eerdere uitspraak van de rechter, die de onderbouwing van het beleid onvoldoende vond. Op 19 mei dient het hoger beroep.

Zolang er geen besluit is, wordt het dier met rust gelaten. Wat er gebeurt als het zwijn opnieuw opduikt, is voorlopig onduidelijk.