Wild zwijn valt vader en zoon aan: '12 minuten lang mee geworsteld'

Bij een wandeling door het bos bij Elspeet zijn een 71-jarige man en zijn 33-jarige zoon aangevallen door een wild zwijn.

Aanvallen van wilde zwijnen komen vaker voor. Remko vertelt in bovenstaande video hoe hij 17 hechtingen opliep door het dier.

De vader heeft nog steeds last van zijn verwondingen, vertelt hij aan Omroep Gelderland. De ontmoeting gebeurde op zaterdag 4 januari. Omdat ze iets in de bosjes zagen besloten ze te gaan kijken. Het bleek een mannetjeszwijn, die de oudere man in zijn voet beet en zijn laars openscheurde.

Zijn zoon ging in de tegenaanval. "Hij vloog hem op zijn rug en gooide de keiler op de grond. Met alle kracht heeft hij 12 minuten geworsteld. Dat is wel bovennatuurlijk. Ik geloof dat God hem daar de kracht voor gaf."

Toen de vader weer op kon staan, kon hij zijn zoon te hulp schieten. "Ik schopte hem keihard tussen zijn benen. Hij krijste het uit. Wij zijn toen achter een boom gaan staan. Hij keek ons verbaasd aan en droop af."

'Gevaarlijker dan een wolf'

Boswachter Frank Theunissen benadrukt dat mensen moeten oppassen voor wilde zwijnen. "Ze zijn met afstand de gevaarlijkste dieren van het bos. Veel mensen hebben het over de wolf, maar de meeste negatieve ervaringen zijn met het zwijn."