Varkensbroers Sjoerd en Johan moeten tijdelijk verhuizen, maar niemand heeft plek

Een tijdelijke woning vinden in Amsterdam is al lastig, maar wie had gedacht dat dat ook gold voor… varkens? Kinderboerderij Westerpark is namelijk dringend op zoek naar een logeeradres voor hun geliefde varkensbroers Sjoerd en Johan, want hun vertrouwde veldje is binnenkort tijdelijk onbewoonbaar.

De boerderij in het Westerpark krijgt namelijk een flinke opknapbeurt. Na jaren van achterstallig onderhoud wordt het terrein eindelijk aangepakt. "Heel veel is al opgeknapt, maar het veld waar de dieren lopen is echt aan vervanging toe", vertelt beheerder Ed van Cortenberghe. "Na een beetje regen verandert het in een modderpoel, met grote plassen en kapotgetrapt gras."

En dus wordt het gras in het najaar opnieuw ingezaaid. Maar ja, dan moeten de dieren wel even ergens anders heen.

Iedereen onder de pannen... behalve de varkens

Voor de pony’s, ezels, geiten, kippen, koeien en zelfs de pauwen was dat geen probleem. Daarvoor werd best snel een logeeradres gevonden. Maar Sjoerd en Johan? Die blijken lastiger te plaatsen.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

" Ze zijn groot, eten veel, hebben allebei een eigen nachthok nodig maar ze moeten wél samen blijven", legt Ed uit. "Sjoerd en Johan zijn Bonte Bentheimers. Dat zijn echt flinke kerels. Een beetje achtertuin is dan niet genoeg."

Geen sprake van slacht

Wat gelukkig voorop staat: naar de slacht gaan de broers sowieso niet. "Dat is echt geen optie", benadrukt Ed.

Toch is het wel een beetje spannend. Want in de herfst moet het veld op de schop en als er dan nog geen logeeradres is gevonden, wordt het wel krap. Dus: wie heeft er plek voor twee gezellige, maar flinke varkensbroers tot maart 2026? Mét eigen slaapverblijf, genoeg ruimte en natuurlijk: liefde voor dieren, mail dan naar beheer@boerderijwesterpark.nl