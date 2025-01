Twee levende varkens achtergelaten op verroeste aanhanger in Enschede

Een bizarre vondst in Enschede zorgt voor veel vragen. Aan de Telgendijk ontdekten agenten maandag tijdens een milieucontrole een verroeste aanhanger zonder nummerplaat. Toen ze deze onderzochten, troffen ze tot hun verbazing twee enorme varkens aan, levend en wel.

De ontdekking kwam als een schok, zelfs voor André Assink, tactisch coördinator dierenwelzijn bij de politie Oost-Nederland. "Dit heb ik nog nooit meegemaakt", vertelt hij aan Tubantia. "Twee van zulke varkens op deze manier achtergelaten, dat is gewoon een misdrijf." Volgens Assink waren de dieren uitgehongerd en uitgedroogd, maar maken ze het inmiddels goed. Ze worden verzorgd op een kinderboerderij in Enschede.

Dierenopvang Amsterdam (DOA) gaf hun asieldieren vorige maand een fotoshoot in de hoop hen met de feestdagen een warm thuis te kunnen bieden. Die beelden zie je in de video bovenaan.

Het lijkt erop dat de varkens hobbymatig gehouden werden. Eén van hen is wit met zwarte vlekken, de ander heeft een omgekeerd patroon. "Je laat zulke dieren niet zomaar achter op een afgelegen plek zonder nummerplaat", benadrukt Assink tegenover de krant.

Een raadsel voor de politie

De politie probeert te achterhalen wie verantwoordelijk is voor het dumpen van de dieren. De afwezigheid van een nummerplaat maakt het onderzoek ingewikkeld. Hoewel één van de varkens een oormerk heeft, heeft dat tot nu toe geen concrete aanwijzingen opgeleverd. De politie onderzoekt nu of vergelijkbare dieren in de regio via Marktplaats zijn aangeboden.

Volgens Assink zijn de overtredingen ernstig. Hij verwijst naar de Wet Dieren, die het onnodig laten lijden van dieren en het onthouden van zorg strafbaar stelt. "De dader kan tot drie dagen in voorlopige hechtenis worden genomen voor onderzoek", aldus de dierenagent. "Dit is absoluut niet niks."

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Hoewel de varkens nu veilig zijn, blijft de politie hopen op tips die leiden naar de verantwoordelijke naar de persoon die de dieren heeft achtergelaten.