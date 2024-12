Valkparkiet met beschimmeld eten gedumpt bij afvalcontainer in Den Haag

Bij een ondergrondse afvalcontainer aan de Ter Heijdestraat in Den Haag is een ernstig verwaarloosde valkparkiet aangetroffen. Het dier zat in een kooi met beschimmelde tomaat en groen water. Ook had de parkiet een kapot pootje en bloedde het. Het beestje was zwaar verzwakt en kampte met veeruitval door kou en regen.

De dierenambulance kwam snel ter plaatse om de valkparkiet te redden. Het dier is in een couveuse geplaatst en krijgt nu de juiste zorg. Volgens een woordvoerder van de dierenambulance had de vogel vermoedelijk al lange tijd geen drinken gehad.

Politie onderzoekt de zaak

Het is nog onduidelijk wie verantwoordelijk is voor de mishandeling en het dumpen van de valkparkiet. De politie is direct een onderzoek gestart naar de herkomst van de gedumpte vogel. Er zijn meerdere camera’s in de buurt die mogelijk bewijsmateriaal kunnen leveren.