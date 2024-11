Politie haalt 23 verwaarloosde honden uit woning in Gelderse Wehl

Uit een woning in Wehl heeft de politie vrijdag 23 verwaarloosde honden weggehaald. Dit deden ze samen met de Dierenambulance Achterhoek en inspecteurs. De dieren zijn in beslag genomen omdat tijdens een controle bleek dat de dieren niet goed werden verzorgd.

De honden werden meegenomen uit een woning aan de Prins Mauritsstraat in de Gelderse plaats. Er waren ook meerdere pups in de woning aanwezig. Op beelden is te zien hoe medewerkers van de Dierenambulance met de doos met dieren naar de ambulance lopen.

De dieren zijn in beslag genomen door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Ze verblijven op een tijdelijk opvangadres waar ze beter verzorgd zullen worden. De eigenaren van de hondjes kunnen de beestjes terugkrijgen wanneer ze aan specifieke voorwaarden voldoen.