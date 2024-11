Franse bulldogpuppy's, zonder water en onder ontlasting, in beslag genomen: 'Veel te jong'

De politie heeft afgelopen dinsdag acht puppy’s in kritieke toestand ontdekt in een woning in Rotterdam Zevenkamp. De jonge Franse bulldogs, die mogelijk illegaal waren gefokt in Nederland, kwamen uit Polen.

Er wordt steeds meer aandacht gevraagd voor de gezondheid van kortsnuithonden in Nederland. Familie Coerver heeft een mopshond en ziet nu hoe moeilijk hond Eefje het heeft met ademhalen.

De inval werd gedaan na een tip van een dierenarts. Een stel kwam langs bij de dierenarts met een pup die nog geen inenting tegen hondsdolheid had gehad. Die inenting wordt met 12 weken gegeven, waardoor het duidelijk werd dat de pup te jong was om in Nederland te zijn. Een pup mag namelijk pas na 15 weken de grens over. Overigens is het niet hebben van deze inenting ook gevaarlijk.

Na de melding van de dierenarts ging de politie op onderzoek uit. Bij de fokker werden nog acht andere puppy’s op de zolder aangetroffen. De puppy’s hadden geen water en zaten onder de ontlasting. Zes van de acht puppy’s werden meegenomen door de NVWA. De twee overige pups werden meegenomen door de politie voor verwaarlozing.

Franse bulldogs hebben een korte snuit en mogen vanwege gezondheidsproblemen daarom niet meer gefokt worden in Nederland. De fokker krijgt diverse sancties voor het bedrijfsmatig handelen in de honden zonder de juiste documenten en zonder de juiste wet- en regelgeving op te volgen.

Tips

Om te voorkomen dat je als koper van een hond in dezelfde situatie terechtkomt, geeft de politie de volgende tips: "Vraag altijd naar stamboom van de pup, lees je vooraf goed in over de regelgeving over een hond uit het buitenland." Verder vraagt de politie ook nog aandacht voor de inenting voor hondsdolheid. "Mocht je jezelf herkennen in dit verhaal en heb je nu een jonge pup uit het buitenland thuis, ga langs een dierenarts voor de rabiës-vaccinatie en quarantaine van de pup. Rabiës/hondsdolheid is een dodelijke ziekte, ook voor mensen, en er is nog geen remedie voor. De hond zelf hoeft nog geen symptomen te vertonen maar kan wel besmet zijn ermee."