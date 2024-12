Feestmaaltje voor varkens: misvormde speculaas, snoep en donuts vermalen tot voer

Veel Nederlanders eten in december hun buikje rond met feeststollen, schuimpjes, amandelstaven, chocoladeletters en andere lekkernijen. Maar wat gebeurt er met voedsel dat niet geschikt is voor verkoop of over de houdbaarheidsdatum heen is? Een bedrijf in Limburg heeft daar een slimme oplossing voor: zij verwerken dit voedsel tot varkens- en kippenvoer. Het wordt aangevuld met voedingsstoffen om ervoor te zorgen dat de dieren voldoende binnenkrijgen. Zo wordt verspilling tegengegaan én krijgt afval een nuttige bestemming.

"Voedselproducenten blijven zitten met producten die niet mooi genoeg zijn om te verkopen," legt Karel van der Velden uit. "Wij kopen dit soort voedsel al 35 jaar in en verwerken het tot varkens- en kippenvoer, dat we vervolgens leveren aan boerderijen."

Toevoegingen

Maar liefst 13 vrachtwagens vol voer vertrekken dagelijks naar boerderijen. "De dieren krijgen natuurlijk niet alleen maar snoep. We voegen er andere grondstoffen aan toe, zoals tarwe," vervolgt Van der Velden. Binnen het bedrijf werken deskundigen die ervoor zorgen dat het voer goed gebalanceerd is. "Zij bekijken precies wat de dieren nodig hebben, en daardoor is er geen verspilling."

Ruud van Dijck, een varkensboer, werkt al decennia met dit soort voer. "Mijn vader begon in 1984 al met het gebruiken van voedseloverschotten," vertelt hij. In de video hierboven zie je hoe zijn varkens genieten van dit duurzame voer.