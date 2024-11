Sinterklaasintocht Hoogezand afgelast na dreigingen richting vrijwilligers organisatie

De intocht van Sinterklaas in Hoogezand (gemeente Midden-Groningen) gaat zaterdag niet door omdat vrijwilligers van de organisatie bedreigd zijn. Het bestuur van de stichting vreest "de veiligheid van de vrijwilligers én bezoekers" niet te kunnen garanderen, en heeft daarom in een spoedvergadering maandagavond besloten de intocht af te blazen. "Het had voor ons zaterdag 16 november een groot feest moeten worden, maar helaas kunnen wij dit nu niet meer waarmaken."

Het intochtcomité in het Zuid-Hollandse De Lier houdt nog geheim welke kleur de pieten dit jaar hebben. In de video hierboven leggen ze uit waarom.

Meerdere dreigingen

"Het gaat om meerdere dreigingen voor zowel de uitvoering van Zwarte Piet maar ook om die van Roetveeg Piet", meldt de stichting dinsdag op Facebook. Uit welke hoek de dreigingen komen, wil secretaris Herman Meertens van de organisatie tegen RTV Noord niet zeggen. "Dat hebben we zo besloten. We willen geen olie op het vuur gooien."

Eerder werd ook de intocht in het nabijgelegen Muntendam al afgelast, schrijft RTV Noord. Daar kregen twee leden van de organiserende werkgroep een dreigbrief waarin de afzender eiste dat tijdens de intocht alleen roetveegpieten zouden worden gebruikt.

ANP