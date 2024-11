Kick Out Zwarte Piet trekt het land in: vier demonstraties aangekondigd

Net als het Sinterklaasfeest zelf kunnen de demonstraties van Kick Out Zwarte Piet (KOZP) inmiddels ook een traditie genoemd worden. Ook voor dit jaar, om precies te zijn deze maand al, heeft de actiegroep vier protesten aangekondigd. Ze willen daarmee strijden tegen sinterklaasintochten die volgens hen nog racistisch zijn, oftewel waar nog (te) zwarte pieten rondlopen.

Kick Out Zwarte Piet haalt regelmatig het nieuws, bijvoorbeeld toen ze in Brabantse steden controles uitvoerden op 'racistische outfits'. Je ziet het in de video bovenaan deze pagina.

De actiegroep heeft plannen om op 16, 17, 23 en 24 november te demonstreren. Met een deel van de organisaties achter de intochten voert de actiegroep nog gesprekken, maar KOZP wil niet zeggen om welke plaatsen het gaat. "Dat maken we niet bekend, omdat we hen niet nog extra druk willen geven," licht KOZP-voorman Jerry Afriyie toe.

De actiegroep benadrukt dat deze gesprekken geen "vrijblijvende handreiking" zijn. "Wij hebben de intochtcomités en gemeenten ook laten weten dat we bij het uitblijven van zichtbare verandering maximaal gebruik zullen maken van ons protestrecht tijdens de intochten."

Niet racismevrij

De intochtlocaties die de groep wel bekendmaakt, hebben of niet gereageerd op KOZP of "niet naar tevredenheid" gereageerd. Op de volgende plekken zijn volgens de actievoerders geen racismevrije sinterklaasintochten:

Almelo,

Ugchelen (Apeldoorn)

Coevorden

Culemborg

Elburg

Appingedam (Eemsdelta)

Goeree-Overflakkee

Goes

Overdinkel (Losser)

Middelburg

Nunspeet

Ootmarsum (gemeente Dinkelland)

Ridderkerk

Rijswijk

Sas van Gent (Terneuzen)

Vlissingen

Enter (Wierden)

De Lier (Westland)

Wateringen (Westland)

Naaldwijk (Westland)

's-Gravenzande (Westland)

Yerseke

Workum (Zuidwest-Friesland)

Hoewel de data zijn aangekondigd, wil KOZP de precieze locaties van de demonstraties nog niet vrijgeven, deels vanwege de eigen veiligheid.

Vooruitgang

Het is het veertiende jaar dat KOZP bestaat. In die tijd is er vooruitgang geboekt, maar met name in kleinere gemeenten ziet KOZP zwarte Nederlanders nog geconfronteerd "met racisten in blackface". Volgens Afriyie nemen veel mensen "niet de tijd te begrijpen waarom dit niet kan", of veranderen ze het uiterlijk een klein beetje "om van het gedoe af te komen". Zo worden "in plaats van twee roetveegstrepen te zetten, slechts twee strepen weggehaald" van het verder zwart geschminkte gezicht.

Altijd al had de organisatie gepland zichzelf op te heffen na 5 december 2025. Nog een jaar gaat Afriyie door, "ook al geven mensen op ons af, want we weten voor wie we het doen en wat het oplevert". Zo vertellen oudere zwarte mensen hem dat ze vroeger in november alleen voor werk en boodschappen de deur uitgingen "omdat ze constant werden nageroepen of racistisch bejegend werden". Nu hebben ze "tranen in hun ogen" dat hun kleinkinderen geen racistische intocht hoeven mee te maken, zegt Afriyie. "En laatst corrigeerde een kind mij dat het niet 'zwarte piet' maar 'piet' is. Nou, dat zegt genoeg."