Steeds vaker roetveegpieten bij intochten: gemeenten geven gehoor aan oproep KOZP

Steeds meer Nederlandse gemeenten besluiten om Zwarte Piet uit hun sinterklaasintocht te weren. Actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP) deed deze oproep eerder al via brieven aan dertig gemeenten waar de traditionele Zwarte Piet nog een rol speelde. Uit een rondgang van het ANP blijkt nu dat veel van deze plaatsen kiezen voor roetveegpieten in plaats van zwart geschminkte pieten.

Het intochtcomité in het Zuid-Hollandse De Lier houdt nog geheim welke kleur de pieten dit jaar hebben. In de video hierboven leggen ze uit waarom.

Almelo, Ugchelen, Culemborg, Goes, Nunspeet en Vlissingen zijn enkele van de steden die hebben aangegeven te kiezen voor een inclusievere intocht zonder Zwarte Piet. De meeste gemeenten, zoals Almelo en Goes, geven aan dat zij al langere tijd gebruikmaken van roetveegpieten. In Terneuzen (specifiek Sas van Gent) gaat de organisatie echter door met een zwarte piet, georganiseerd door een lokaal sinterklaascomité.

Inclusieve pieten

Sommige gemeenten hebben naar aanleiding van de oproep contact opgenomen met KOZP om in gesprek te gaan over hun pietenbeleid. Jerry Afriyie, voorman van de actiegroep, bekritiseert sommige keuzes, omdat "de roetveegpieten vaak nog veel weg hebben van de traditionele zwarte piet", bijvoorbeeld door hun donkere schmink en opvallende rode lippen.

Hoe ziet een inclusieve Piet er volgens Kick Out Zwarte Piet eruit? Actiegroep Kick Out Zwarte Piet hoopt dat alle gemeenten die vasthouden aan Zwarte Piet een convenant ondertekenen. In dat afsprakenpakket staan ook richtlijnen waaraan een moderne Piet moet voldoen: • Kijk naar hoe de Pieten in het Sinterklaasjournaal eruitzien en gebruik dat als uitgangspunt. • Alle Pieten, hulpen of vrienden van Sinterklaas hebben enkele roetvegen op het gezicht, zodat het gezicht herkenbaar blijft. • Alle Pieten, hulpen of vrienden van Sinterklaas worden niet meer geschminkt alsof zij een donkere huidskleur hebben. Dat betekent dat egaal bruin, zwart, brons, grijs of anderszins geschminkte Pieten (ook als 'onderlaag' voor de schmink) uit den boze zijn. • Alle Pieten, hulpen of vrienden van Sinterklaas hebben geen rood gestifte lippen en dragen geen oorringen. • Alle Pieten, hulpen of vrienden van Sinterklaas dragen geen ‘afro’-pruiken of andere pruiken die zwarte haarstijlen nabootsen. Als er pruiken worden gedragen, hebben deze de haarstructuur van de drager. • Borden, spandoeken en andere uitingen met afbeeldingen van Zwarte Piet worden verwijderd of vervangen.

In Rijswijk, waar de intocht op 23 november plaatsvindt, zullen roetveegpieten aanwezig zijn, maar ook een manifestatie van de actiegroep Wie Kent Hem Niet, die zich juist sterk maakt voor behoud van Zwarte Piet. Deze groep hield vorig jaar een soortgelijke actie op het Piramideplein.

Demonstraties

KOZP heeft aangekondigd op 16, 17, 23 en 24 november te zullen demonstreren bij intochten waar Zwarte Piet nog onderdeel is van de festiviteiten. De exacte locaties en tijden worden nog bekendgemaakt. Verder stuurde de actiegroep brieven naar plaatsen als Appingedam, Wateringen, De Lier en Enter, maar het is nog onduidelijk of daar ook een aanpassing in het pietenbeleid wordt doorgevoerd.

In de gemeente Westland blijkt het pietenbeleid deels veranderd: in Wateringen en Naaldwijk zijn al jaren roetveegpieten te zien, maar in De Lier en ’s-Gravenzande is het niet zeker hoe de pieten dit jaar zullen worden geschminkt.