Intochtcomités De Lier houden bewust kleur van pieten geheim na rellen van vorig jaar

Het duurt niet lang meer of Sinterklaas doet Nederland weer aan. Hoewel op veel plekken in het land al afscheid is genomen van Zwarte Piet, zitten sommige plaatsen nog altijd met de kwestie in hun maag. Zo ook in De Lier, waar de intocht vorig jaar volledig uit de hand liep toen pro-Zwarte Piet-demonstranten slaags raakten met activisten van Kick Out Zwarte Piet (KOZP). Daarom heeft de Zuid-Hollandse plaats in de gemeente Westland nu besloten om de kleur van de Pieten geheim te houden.

Enkele honderden voorstanders van zwartgeschminkte Pieten gooiden vorig jaar vuurwerk, zwarte rookbommen, blikjes en pepernoten naar de KOZP-activisten in De Lier. Agenten met wapenstokken en schilden moesten ingrijpen om de tegendemonstranten in het gareel te houden. Om een herhaling te voorkomen, hebben de intochtcomités in Westland besloten pas tijdens de intocht te onthullen of er afscheid is genomen van Zwarte Piet of niet.

Volgens Bart Kester, woordvoerder van de elf intochtcomités in de gemeente, is het ieder jaar een grote strijd om de schade te beperken. Vooral als er twee uitgesproken groepen tegenover elkaar staan: de voorstanders van Zwarte Piet en de tegenstanders. "Dat maakt het heel lastig om een keuze te maken," vertelt Kester aan Hart van Nederland.

Hoe ziet een inclusieve Piet er volgens Kick Out Zwarte Piet eruit? Actiegroep Kick Out Zwarte Piet hoopt dat alle gemeenten die vasthouden aan Zwarte Piet een convenant ondertekenen. In dat afsprakenpakket staan ook richtlijnen waaraan een moderne Piet moet voldoen: • Kijk naar hoe de Pieten in het Sinterklaasjournaal eruitzien en gebruik dat als uitgangspunt. • Alle Pieten, hulpen of vrienden van Sinterklaas hebben enkele roetvegen op het gezicht, zodat het gezicht herkenbaar blijft. • Alle Pieten, hulpen of vrienden van Sinterklaas worden niet meer geschminkt alsof zij een donkere huidskleur hebben. Dat betekent dat egaal bruin, zwart, brons, grijs of anderszins geschminkte Pieten (ook als 'onderlaag' voor de schmink) uit den boze zijn. • Alle Pieten, hulpen of vrienden van Sinterklaas hebben geen rood gestifte lippen en dragen geen oorringen. • Alle Pieten, hulpen of vrienden van Sinterklaas dragen geen ‘afro’-pruiken of andere pruiken die zwarte haarstijlen nabootsen. Als er pruiken worden gedragen, hebben deze de haarstructuur van de drager. • Borden, spandoeken en andere uitingen met afbeeldingen van Zwarte Piet worden verwijderd of vervangen.

Relschoppers van buitenaf

Vorig jaar trokken ook relschoppers van buitenaf naar de intocht: "Omdat het groot in de pers kwam dat Kick Out Zwarte Piet hiernaartoe zou komen, en dat wordt breed opgepakt," aldus Kester. Om dit nu te voorkomen, kiezen de comités in Westland er bewust voor om geen kleur te bekennen.

Alle ophef rond Sinterklaas en de agressie die daarbij komt kijken, laat Kester niet koud. Maar dat betekent niet dat hij zich uit het veld laat slaan. "Ik word er juist strijdvaardiger van. Laten we nou met zijn allen dit kinderfeest ook echt een kinderfeest houden. Links moet een beetje meegeven en rechts ook een beetje. Dan komen we er met zijn allen wel uit, toch?"

Dat het vooraf niet bekendmaken van de kleur van de Pieten mogelijk leidt tot een nieuw protest van KOZP en misschien opnieuw een confrontatie met tegendemonstranten, nemen de organisatoren voor lief. "Je kunt het nooit 100 procent goed doen."

