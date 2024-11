Sinterklaasjournaal is kijkcijferhit, beter bekeken dan Achtuurjournaal

Merel Westrik trapte maandag het nieuwe seizoen van het Sinterklaasjournaal bijzonder succesvol af. Het Sinterklaasjournaal trok zelfs meer kijkers dan het Achtuurjournaal. Met ruim 1,6 miljoen kijkers en een marktaandeel van meer dan 50 procent, was het het best bekeken tv-programma van de avond.

Nederland is alweer druk bezig met de voorbereidingen omtrent de komst van de Goed Heiligman. Voor gezinnen die het minder breed hebben is een oplossing bedacht (zie video).

Kijkcijferanalist Tina Nijkamp deelt de cijfers in haar Instagram Stories. Volgens haar werden de records van vorig jaar nét niet gebroken; toen trok het eerste Sinterklaasjournaal van het jaar bijna 1,9 miljoen kijkers. Dat was een stijging ten opzichte van 2022, toen ongeveer 1,3 miljoen mensen keken.

Het is voor het eerst sinds 2001 dat het journaal niet door Dieuwertje Blok wordt gepresenteerd. Volgens Nijkamp zullen de cijfers een hart onder de riem zijn voor opvolger Merel Westrik: "Ze heeft het als inval Dieuwertje goed gedaan", aldus de analist. Ook kijkers zijn positief over Westriks debuut als nieuwe 'Sint-nieuwslezeres'.

'Kinder'-programma

Hoewel het Sinterklaasjournaal primair is bedoeld voor kinderen, blijkt het programma ook erg populair onder de leeftijdsgroep 25-54 jaar. Met een marktaandeel van 55,1 procent in deze categorie, ruim boven Freeks Wilde Wereld (35,1 procent), laat het zien dat het Sinterklaasjournaal ook voor volwassenen een geliefd programma is.