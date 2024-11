Kijkers enthousiast over Merel Westrik in Sinterklaasjournaal: 'Goed gedaan!'

Het was maandag een spannende dag voor veel kinderen én voor Merel Westrik. Het Sinterklaasjournaal was namelijk weer te zien, en voor Westrik was de belangrijke taak weggelegd om vaste presentatrice Dieuwertje Blok te vervangen. Zij kan dit jaar geen verslag doen van de ontwikkelingen rondom Sinterklaas en zijn pieten omdat ze ziek is. Westrik beloofde eerder "ontzettend haar best te gaan doen", en dat is gelukt. Kijkers zijn namelijk erg te spreken over de tijdelijke presentatrice van het populaire kinderprogramma.

De landelijke intocht van Sinterklaas is dit jaar in Vianen. Daar zijn ze inmiddels helemaal klaar voor de komst van de goedheiligman, zo is te zien in bovenstaande video.

Hoewel het voor de vaste kijkers van het Sinterklaasjournaal even wennen zal zijn om Westrik op de plek van Dieuwertje te zien, kan de presentatrice rekenen op veel positieve reacties. Kijkers laten op X weten genoten te hebben van de eerste uitzending, en prijzen Westrik voor haar invalbeurt.

'Voelt nu al vertrouwd!'

"Merel Westrik als vervangster van Dieuwertje Blok. Voelt nu al vertrouwd!", laat een kijker weten op X. Iemand anders reageert op de uitstraling van Westrik, dat toch wel erg dicht bij Dieuwertje Blok ligt. "Ze hebben Merel Westrik een Dieuwertje Blok kapsel gegeven. Zodat de kindertjes niet schrikken?". Kijkers op X zijn het met elkaar eens dat Westrik geslaagd is als tijdelijke presentatrice van Blok. "Dieuwertje heeft een goede vervangster. Goed gedaan, Merel!"

Wenskaart

Het programma zelf staat ook nog kort stil aan de afwezigheid van Blok. Westrik zegt namelijk in de uitzending een wenskaart te hebben gekregen met daarop de tekst: "Beste Merel, we vinden het heel fijn dat je het Sinterklaasjournaal wil presenteren nu Dieuwertje ziek is en we wensen je veel succes". De presentatrice zegt dat "hartstikke lief" te vinden en geeft aan ontzettend haar best te gaan doen.

Het Sinterklaasjournaal is tot en met 5 december te zien op NPO 3 bij Zapp. De landelijke intocht in Vianen is op zaterdag 16 november.