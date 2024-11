Slechthorende kinderen genieten van de Sinterklaasintocht in Veghel met Doventolkpiet: 'Echt top'

Sinterklaas is in het land en zondag streek hij neer in Veghel! En zoals altijd brengt hij een heleboel Pieten mee, maar dit jaar is er iets extra bijzonders. Naast de Muziekpiet, Pepernotenpiet en Knutselpiet is er nu ook Doventolkpiet. Met gebaren zorgt Doventolkpiet ervoor dat ook dove en slechthorende kinderen helemaal kunnen meegenieten van het Sinterklaasfeest.

Tienduizend kinderen en ouders staan zondag aan de binnenhaven van Veghel met smacht te wachten op Sinterklaas en zijn Pieten. De Sint strijkt daar op vijf boten neer met meer dan honderd Pieten. Een heel bijzondere Piet zit daar dit jaar tussen: Doventolkpiet. Speciaal voor de kinderen die doof of slechthorend zijn is deze Piet meegekomen uit Spanje zodat zij ook alles mee kunnen krijgen wat er gebeurt tijdens de intocht.

'Echt top'

Rein is een van de kinderen die dankzij de Doventolkpiet nu ook de intocht kan volgen is hier blij mee. Hij vindt het "leuk en gezellig" , zegt hij in gebarentaal. Aschwin van Leeuwen, van Theater met Tolk, is heel blij met de ontwikkeling. "Het is echt top."

" Kinderen die het kunnen verstaan voelen zich buitengesloten", zegt Van Leeuwen. Maar dat is nu dus verleden tijd en dus genieten de kinderen optimaal.