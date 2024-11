Sinterklaas aangekomen in het land, stoomboot ligt veilig aan de kant

Sinterklaas en zijn pieten zijn zaterdagmiddag veilig aangekomen in Vianen. Hoewel er eerst nog wat zorgen waren over de gezondheid van de Goedheiligman en de stoomboot die voor een dichte brug stond, heeft de kindervriend rond 12.45 uur eindelijk voet aan wal gezet in de gemeente Vijfheerenlanden, tot grote opluchting van duizenden kinderen.

Dat Vianen helemaal klaar was voor de intocht, bleek eerder deze week al. Dat is te zien in bovenstaande video.

In Vianen was het zaterdagochtend al "gezellig druk". De gemeente gaf eerder deze week aan zo'n 20.000 bezoekers te verwachten bij de intocht. "Er is geen enkele reden dat het er geen 20.000 worden", zei de woordvoerster zaterdag. "Het wordt een groot feest, we gaan ervan uit dat ze allemaal komen."

Ook het weer in Vianen was volgens de woordvoerster goed. "Droog, een beetje grijs, wel fris." Burgemeester Sjors Fröhlich van Vijfheerenlanden meldde zaterdagochtend over het weerbericht op X: "Ziet er top uit voor straks bij Sinterklaas!"

Gezondheid van de Sint

Burgemeester Fröhlich ontving de Sint op de steiger van de passantenhaven. Fröhlich gaf aan zich best wel zorgen om de gezondheid van de Goedheiligman te hebben gemaakt. Op de vraag hoe het met hem gaat, antwoordt de Sint dat het uitstekend met hem gaat. "Ik ben heerlijk uitgerust. Ik kan niet wachten om de stad in te trekken." Uiteraard belooft de Sint dat iedereen vanavond zijn schoen mag zetten.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Hart van Nederland/ANP