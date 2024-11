Burgemeester Vianen klaar voor intocht Sint: 'Ik kan niet wachten tot het begint!'

Wie goed luistert, kan de stoomboot wellicht al horen. Het is namelijk bijna zover. Zaterdagmiddag legt Sinterklaas, hopelijk, zijn stoomboot aan in de gemeente Vijfheerenlanden. De kinderen zijn er inmiddels helemaal klaar voor, en ook burgemeeser Sjors Fröhlich kan niet wachten tot het zover is. "We hebben hier maanden naartoe geleefd, en nu ben ik toch wel een beetje nerveus."

De tijd tikt verder en het moment dat de Sint ons land binnenvaart komt steeds dichterbij. De afgelopen week maakten de kijkers van het Sinterklaasjournaal al kennis met de gemeente Vijfheerenlanden, en werd duidelijk dat er toch nog wat obstakels zijn voordat de Sint kan aanmeren. Zo ligt de stoomboot stil voor een brug, en dat baart de burgemeester toch wel een beetje zorgen.

'Schaduw van Sinterklaas'

"Er zijn inderdaad nog wel wat problemen op te lossen", vertelt Fröhlich in gesprek met Hart van Nederland. "Maar ik vertrouw erop dat alles goedkomt." De burgemeester laat weten dat hij er helemaal klaar voor is, en dat zijn ambtsketen "blinkt als nooit tevoren". "Maar ik ken mijn plek", stelt hij, "en die is in de schaduw van Sinterklaas."

De afgelopen tijd is er door veel mensen hard gewerkt om de intocht in de gemeente goed te laten verlopen, aldus Fröhlich. "Het is ook niet niks dat de Sint onze gemeente bezoekt. De gemeente bestaat dit jaar precies vijf jaar, en de intocht in onze gemeente is dan ook de kers op de taart. Iedereen doet enorm zijn best om er een mooi feest van te maken. Ik ben ontzettend trots."

Of de Sint veilig en wel aankomt in Vianen, is nog maar de vraag. De stoomboot ligt dus nog voor een gesloten brug, en ook de gezondheid van de Goedheiligman laat te wensen over. Of we vanavond dus onze schoen kunnen zetten, blijft nog even spannend. De landelijke intocht in Vianen is zaterdag om 12.00 uur te zien op NPO 3.