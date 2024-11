Hulpsint Paul is dit jaar onverwachts vrij vanwege Sinterklaasintocht

Dit jaar beleeft Paul Jenniskens (67) uit Vianen de intocht van Sinterklaas eindelijk eens vanaf de zijlijn. Normaal helpt hij de Sint als vrijwilliger, maar omdat de landelijke intocht dit jaar in Vianen plaatsvindt, heeft hij voor het eerst een vrije dag.

Normaal staat Paul Jenniskens uit Vianen op de voorgrond tijdens de intocht van Sinterklaas, druk zwaaiend en handjes schuddend als de Goedheiligman zelf. Maar dit jaar, met de landelijke intocht in zijn eigen stad, is Paul onverwacht vrij om vanaf de zijlijn toe te kijken. Want de Sint heeft deze dag geen hulp-Sint in Vianen nodig, natuurlijk.

"Ik kan dit jaar eindelijk naast mijn kleinkinderen staan en samen naar de pakjesboot zwaaien. Dat is echt heel speciaal", vertelt hij aan Hart van Nederland.

Jonge Sint

De liefde voor Sinterklaas zat er al vroeg in bij Paul, die op zijn 14de voor het eerst in de rol stapte. "Daarvoor speelde ik Sinterklaas al voor de familie, met een wattenbaard. Op school was ik Piet en de pater was de Sint. Toen heb ik die rol overgenomen en is het eigenlijk nooit meer gestopt", aldus de hulp-Sint.

Inmiddels kent heel Vianen hem als de goedlachse Sinterklaas die, van scholen tot sportverenigingen, het feest tot leven brengt voor jong en oud. Wat ooit als een bescheiden rol begon, groeide uit tot een jaarlijkse traditie waarbij Paul iedere november en december volle agenda’s heeft.

Paul vindt het een eer dat de landelijke intocht in Vianen plaatsvindt, ook al betekent het dat hij zijn rode mantel dit jaar aan een ander overlaat. "Van de ene kant vind ik het jammer, maar aan de andere kant voelt het juist bijzonder dat ik als opa voor het eerst dit feest kan beleven."