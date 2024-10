Sinterklaascadeaus voor álle kinderen: stichting houdt inpakmarathon

Sinterklaas is volgende maand weer in het land, en dus wordt er achter de schermen hard gewerkt aan de cadeautjes. Zo ook door de vrijwilligers van Stichting Sintvoorieder1. Zij zorgen er elk jaar voor dat kinderen die in armoede leven toch een cadeau van de Sint krijgen. Omdat de stichting dit nu al vijftien jaar doet, willen ze het vieren met een inpakmarathon.

Ieder jaar zijn er kinderen van wie de ouders geen Sinterklaascadeautjes kunnen betalen. Dat is ook de reden dat Esther Blom met deze stichting is begonnen: "Het is gewoon belangrijk dat iedereen meetelt in Nederland."

Tienduizenden pakketjes

De vrijwilligers willen dit jaar maar liefst 34.000 cadeautjes inpakken. Dus je kunt maar beter op tijd beginnen. "Het klinkt vroeg om in september al bezig te zijn met de Sinterklaascadeaus, maar eigenlijk beginnen we in januari al," zegt Esther Blom, oprichter en directeur van Sintvoorieder1. Zaterdag hopen ze zo'n 2.000 cadeaus in te pakken. Esther: "Wij gaan heel veel kindjes blij maken!"

Maar niet alleen de kinderen die de cadeautjes krijgen, worden er blij van: de vrijwilligers halen er ook iets uit. "We helpen ook mensen die zich eenzaam voelen door ze een dagbesteding te bieden. Iedere woensdag kunnen ouderen komen inpakken," aldus Esther. In totaal doen er dit jaar wel duizend vrijwilligers mee.