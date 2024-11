Vol verwachting klopt ons hart: heeft Sinterklaas een droge start?

Het is voor veel kinderen (én volwassenen) een spannende dag. Komt Sinterklaas veilig en wel aan in Nederland, en houdt hij het een beetje droog? Volgens meteoroloog Dennis Wilt hoeft de Sint zich geen zorgen te maken, want de paraplu kan tijdens de intocht op de stoomboot blijven liggen. Maar eenmaal aangekomen in ons land, is het verstandig om snel koers te zetten naar het Grote Pietenhuis, want later op de dag valt er op meerdere plekken in ons land lichte regen.

Zaterdag is het op de meeste plekken plaatselijk bewolkt en kan er, met name in het noordelijke kustgebied, wat lichte motregen vallen. De temperatuur ligt rond een graad of 10. Aan het einde van de dag koelt het af naar een graad of 7.

In de middag kan er op meerdere plekken in ons land lichte regen vallen, maar daar heeft de Sint tijdens de intocht waarschijnlijk nog geen last van. Vanaf het begin van de avond trekt er vanuit het noordwesten naar het zuidoosten meer regen over ons land.

Ruimte voor de zon

Ook zondag krijgen we nog te maken met enkele buien, maar gaan we de zon wel vaker zien. In het zuidwesten zullen mensen waarschijnlijk geen last hebben van buien. Wel trekt de noordwestenwind flink aan. De temperatuur ligt rond de 8 graden.

Komende week krijgen we te maken met wisselvallig weer, wat maandag begint met buien in ons land. Ook dinsdag wordt het onstuimig en vanaf woensdag kunnen we te maken krijgen met echte winterse buien, en neemt ook de nachtvorst toe.