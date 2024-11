Guur novemberweer op komst: veel wind en buien

Er komen een paar zachte dagen aan, met hier en daar een buitje. In het weekend slaat het weer om en daarna krijgen we een periode met veel wind en buien.

Het begint woensdag zeker in het midden en oosten van het land met dichte mist. In Utrecht, Gelderland en Overijssel is code geel afgegeven. Ook in het zuiden kan het nog mistig worden. Pas aan het eind van de ochtend wordt het zicht beter.

Verder is het een bewolkte woensdag en zullen er in het noordoosten en oosten een paar spetters vallen. Het zuidwesten heeft de meeste kans om de zon nog even te zien. De temperatuur loopt uiteen van zo'n 7 graden in Zuid-Limburg tot 12 graden aan de kust.

Woensdagavond gaat het vanuit het noorden zacht regenen, of motregenen. Dat is de voorbode van een druilerige nacht. Ook donderdag is er veel bewolking, al trekt de regen in de ochtend naar het zuiden weg. Het is vrij zacht voor de tijd van het jaar, met maximaal zo'n 12 graden. Vrijdag blijft het grijs en valt er soms wat motregen. Het kwik komt misschien een graadje lager uit.

Herfst

In het weekend is het aanvankelijk op de meeste plaatsen droog. Zaterdag is iets frisser, rond de 9 graden. Zondag trekken flink wat buien het land binnen. Zeker aan zee steekt een ferme zuidwestenwind op, met een windkracht 7.

Na het weekend krijgen we een onstuimige periode met veel wind en buien. De temperatuur zakt een paar graden. Guur novemberweer dus.