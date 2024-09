Herfst is begonnen: zo veel zon heb je nodig om vitamine D aan te maken

Het is weer officieel herfst en ook het echte herfstweer is begonnen. Regen, bijna geen zon... Hoe zorg je ervoor dat je niet in een herfstdip terechtkomt? Het aanmaken van vitamine D kan helpen. Weeronline zocht uit hoe veel zon je nodig hebt om vitamine D aan te maken.

Vitamine D is goed voor je immuunsysteem en creëert een betere weerstand. In de eerste helft van de herfst kan de zon wel nog krachtig genoeg zijn om vitamine D aan te maken, zocht Weeronline uit. Vanaf zonkracht 3 maakt je lichaam nog zelf vitamine D aan.

In Nederland is meestal sprake van zonkracht 3 of hoger in maart tot en met september. De zonkracht piekt tussen 12.00 uur en 15.00 uur. Dat betekent dat de zonkracht dus te laag is voor 12.00 uur en na 15.00 uur om vitamine D aan te maken.

" Naarmate de zonkracht hoger wordt is voor veel mensen 15 tot 30 minuten in de zon genoeg om de dagelijkse hoeveelheid vitamine D binnen te krijgen", aldus Weeronline.

Maar in de tweede helft van de herfst en in de winter is de zon niet krachtig genoeg om vitamine D aan te maken. Voor sommige mensen is het daarom belangrijk om extra vitamine D in te nemen.