Pak de nazomer nog even mee, want na zondag keldert de temperatuur weer

Woensdagochtend begint misschien wat somber met grijze luchten, maar geen zorgen. In de middag klaart het in de meeste regio's flink op en kunnen we genieten van een strakblauwe hemel en volop zonneschijn. Dat meldt meteoroloog Jordi Huirne.

Bij een frisse noordoostenwind wordt het aangenaam warm, met temperaturen tussen de 21 en 24 graden. In de nacht blijft het overwegend helder, met temperaturen die dalen tot rond de 12 graden. Alleen in het noordoosten kunnen wolken terugkeren, met kans op laaghangende bewolking.

Donderdag wordt het een prachtige nazomerdag, met temperaturen van maximaal 25 graden. In het zuidoosten kan later op de dag nog een lokale bui ontstaan, maar verder blijft het overal zonnig.

Het mooie weer zet zich ook de dagen daarna voort, met een stralend zonnig weekend in het vooruitzicht. Vrijdag en het weekend verlopen warm en zonnig, met temperaturen tussen de 22 en 25 graden.

Geniet nu het nog kan

Maak optimaal gebruik van deze zomerse dagen en neem voldoende vitamine D op, want vanaf zondagavond drijven er vanuit het zuiden wolken het land binnen, met kans op regenbuien. Na het weekend wordt het weer wisselvalliger en dalen de temperaturen.