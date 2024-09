Temperatuur gaat weer in de lift, mooie nazomer op komst

Na een aantal wisselvallige dagen belooft het de komende tijd beter weer te worden. Met temperaturen die op woensdag en donderdag kunnen oplopen tot zo'n 25 graden, gaan we een mooie nazomer tegemoet, aldus weervrouw Laura Osinga.

In het weekend kan het 's ochtends nog wat fris zijn, met temperaturen rond de 10 graden. Zaterdag en zondag stijgt de temperatuur in de middag naar ongeveer 18 graden, en dat is hoger dan de temperaturen van de afgelopen week.

Mooie nazomer

Ondanks de bewolking zal de zon zich dit weekend geregeld laten zien. Met een matige wind staat er een prima weekend voor de deur, waarbij we op sommige momenten wellicht de jas aan de kapstok kunnen laten hangen.

Na het weekend gaat de temperatuur de lift in en kunnen we ons opmaken voor een mooie nazomerperiode. Met name woensdag en donderdag stijgt de temperatuur en kan het zomaar 25 graden worden.