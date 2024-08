Heerlijke temperaturen en nazomer: dit is hoe het weer in september eruit gaat zien

Brengt de meteorologische herfst nazomerweer? Deze week zit de zomer stevig in het zadel. Komende zondag, 1 september, begint de meteorologische herfst. Kunnen we in september de zwembroek opbergen, of staan ons ook nog prachtige nazomerdagen te wachten?

Door meteoroloog Jordi Huirne

De zomer had dit jaar wat opstartproblemen. Juni verliep voor het eerst sinds 2013 aan de koude kant en pas in de tweede helft van juli kregen we steeds meer mooie zomerdagen. Bovendien verliep de eerste helft van juli kletsnat.

In augustus zijn de bordjes verhangen. Met een gemiddelde temperatuur van 19,5 graden tegen 18,2 normaal is de maand tot nu toe in De Bilt de op 7 na warmste sinds 1901. Vooral in het westen van het land is het een droge zomermaand en overal ligt het aantal zonuren hoger dan gemiddeld. Blijft dit mooie zomerweer ook in september aanhouden?

Deze hele week is het volop zomerweer. Na een zonnige en zomers warme dinsdag komt er woensdag nog een schepje bij. Op wat sluierbewolking na is het zonovergoten. Met een zuidoostenwind wordt hete lucht aangevoerd. De temperatuur stijgt op de meeste plaatsen tot 29 graden. In Zeeuws-Vlaanderen, Brabant, Limburg, Twente en de Achterhoek kan het tropisch warm worden met ruim 30 graden.

Ook op de stranden is het zomers, want een zeewind lijkt op de meeste plekken uit te blijven. Alleen op de Wadden is het iets koeler met een graad of 24.

Donderdag draait de wind naar het westen en wordt iets minder warme lucht aangevoerd, maar het is wel behoorlijk broeierig door een hogere luchtvochtigheid. De maxima liggen dan tussen 23 graden op de stranden tot 28 graden in het oosten. Er ontstaan een paar stapelwolken en in het binnenland is een kleine kans op een bui. Veel stelt het niet voor.

Meteorologische herfst start zomers

Vrijdag, zaterdag en zondag blijft het in het noorden vrij zonnig. In het zuiden komt er wat meer bewolking voor en sommige weermodellen laten ook buien ontstaan. Dit is nu nog erg onzeker. Het blijft aangenaam warm met op vrijdag en zaterdag 21 tot 24 graden.

Zondag begint voor de weermannen en -vrouwen de herfst, maar het weer lijkt wel zomer met temperaturen die oplopen naar 25 tot 27 graden. Op de Wadden is het iets koeler.

September aardige nazomermaand

In de loop van de eerste septemberweek lijkt de wind de wat koelere noordwesthoek op te zoeken. Het weer bestaat dan uit een mix van zon, wolkenvelden en een paar lichte buien. De temperatuur daalt wat en komt tussen 20 en 23 graden te liggen. Er zijn ook berekeningen die de wind uit de wat warmere noordoosthoek laten waaien. In dit scenario kan het ook zomaar 25 graden worden.

Ook in de weken daarna komen de berekeningen vaak met hogedrukgebieden in de buurt van ons land. Dat betekent dat het vaak rustig nazomerweer zal zijn met de zon erbij en niet al te veel wind. Soms trekken buien over het land, maar een kletsnatte periode wordt voorlopig niet verwacht. De temperatuur ligt daarbij rond normaal met een graad of 20, maar als de wind even uit het oosten waait kan het op sommige dagen ook nog steeds zomers zijn met 25 graden.