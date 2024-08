Eerst grijs maar heb geduld: later zon en hoge temperaturen (en code geel)

Wie zaterdagochtend naar buiten kijkt, zal in eerste instantie denken dat het herfst is: grijs weer, bewolking en her en der wat regen. Maar heb geduld, want later op de dag komt er flink wat zon om de hoek kijken. Ook stijgt de temperatuur aanzienlijk: het wordt een zomerse dag! Oh ja, en code geel is afgegeven.

Daarover zo meer. Maar eerst de ochtend. Vooral het westelijke deel van het land krijgt te maken met wat regen. Deze trekt richting het noordoosten weg bij een temperatuur van ongeveer 19 graden. De zon komt daarna steeds meer tevoorschijn en de temperaturen lopen op tot rond de 28 graden, in het oosten en Limburg zelfs lokaal 30 of 31 graden.

Code geel

Geniet er dus vooral even van als dit jouw type weer is, want later deze zaterdag komt er weer een stevig buiengebied het land binnen. Er is zelfs een waarschuwing gegeven: code geel voor zware onweersbuien met stevige windstoten en hagel. De 'buienlijn' trekt van west naar oost over het land.

Zondag wordt het opnieuw een echt zomerse dag, zij het met flink lagere temperaturen dan op zaterdag. Met de hakken over de sloot tikt het de 21 graden aan. Maar in de dagen daarna keert de zomer volop terug.

De zon gaat ook dan weer flink schijnen, met slechts af en toe een wolk die de stralen even blokkeert. In de loop van de week zal de temperatuur verder oplopen, met op donderdag wellicht wel een bloedhete 31 graden.