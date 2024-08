Zomer keert terug vanaf zondag: tropische temperaturen verwacht

Regio Noord, waar de zomervakantie pas 2 september ten einde komt, kan de slippers weer uit de kast halen. Na een paar onstuimige en wisselvallige dagen keert de zomer vanaf zondag weer terug naar Nederland. Het wordt droog, vrij zonnig en zomers tot mogelijk tropisch warm.

Door meteoroloog Jordi Huirne

Vanaf zondag krijgt ons land te maken met een sterk hogedrukgebied. Zondag waait de wind nog uit de frisse westhoek, maar is het met 21 graden en flink wat ruimte voor de zon al aangenaam. Alleen het oosten heeft in de eerste helft van de dag nog te maken met bewolking en mogelijk wat regen. Dat trekt zondagmiddag snel naar Duitsland weg.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Na het weekend trekt het hogedrukgebied vanuit Frankrijk door naar Oost-Europa. In ons land draait de wind hierdoor naar de warme zuid- tot zuidoosthoek. Er stroomt droge lucht naar Nederland waardoor de zon veel ruimte krijgt en de kans op neerslag zeer klein is.

Maandag is de temperatuur nog rond een graad of 21, maar vanaf dinsdag gaan we snel in de lift. De zonnebril en zwembroek kunnen dan in het hele land in de aanslag worden gehouden. Dinsdag wordt het in het binnenland op veel plekken al zomers warm met 25 tot 26 graden en woensdag wordt het gemiddeld 27 graden. Donderdag en vrijdag zijn er berekeningen die voor het binnenland in de buurt van de 30 graden uitkomen.

Eerst nog onstuimig

Zo ver is het nu nog niet. Komende dagen waait er een behoorlijk sterke zuidwestenwind. Donderdag is dit een windkracht 4 in het binnenland en windkracht 7 aan zee. Het is dan op wat regen na in het noordwesten van het land, droog met zonnige perioden. Met 22 tot 24 graden is het goed toeven uit de wind in de zon.

Vrijdag waait het nog wat harder en is de wind aan zee soms stormachtig met een windkracht 8 in het Waddengebied. Ook komen zware windstoten voor. De zon is maar weinig te zien en er trekken buien over het land. Koud is het niet met 21 tot 24 graden. Zaterdag neemt de wind af en wordt het een stuk warmer met 24 graden aan zee tot mogelijk 29 graden in Limburg. Na een droge start met geregeld zon, volgen later op de dag regen- en onweersbuien.