Broeierige zomerdag eindigt met hevige onweersbuien, waar gaat het los?

Dinsdag belooft weer een enorm hete dag te gaan worden. De hoge temperaturen gaan gepaard met een broeierige middag en kans op onweer. Dat meldt weervrouw Laura Osinga.

Na een snikhete maandag loopt ook dinsdag de temperatuur snel op. In de oostelijke helft van het land is het opnieuw tropisch, met zeker 30 en lokaal zelfs 33 graden op de thermometer. Logischerwijs kan het broeierig aanvoelen.

Code geel

Het KNMI heeft code geel afgegeven voor de oostelijke provincies: Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland en Limburg. Overdag kan het daar zo heet zijn, dat mensen met een kwetsbare gezondheid oververhit en/of uitgedroogd kunnen raken. Bij zware inspanning zoals lichamelijk werk of intensief sporten kan iedereen zelfs last krijgen.

In de loop van de dag kunnen er in het oosten een paar stevige regen- en onweersbuien vallen. Die kunnen gepaard gaan met windstoten, veel neerslag en misschien ook hagel.

In het westen is het iets koeler, met 25 tot 26 graden en daarmee ook een stuk minder kans op buien.

Wisselvallig

Woensdag vallen er buien over heel het land. In het oosten en zuidoosten kunnen deze buien gepaard gaan met onweer. Het kwik gaat geleidelijk omlaag naar zo’n 25 graden.

Vanaf donderdag is het circa 22 à 23 graden in de middag. Er is een mix van wolken en zon maar het blijft grotendeels droog. Vrijdag verloopt nog wisselvallig, maar het weekend lijkt weer vriendelijker te gaan worden.