Airco's draaien overuren tijdens zomerse dagen: dit zijn de gezondheidsrisico's en gevaren

Het gebruik van airconditioners is de afgelopen jaren steeds populairder geworden in Nederland, vooral tijdens hete zomers. Hoewel airco's veel comfort en de nodige verkoeling kunnen bieden, zijn er ook potentiële gevaren en (financiële) valkuilen verbonden aan het gebruik ervan.

Nu de zomer weer terug is van weggeweest, schieten het aantal aanvragen bij airco-installateurs door het dak. Bij sommige installateurs is de vraag zelfs verdubbeld, zegt ondernemingsvereniging Techniek Nederland.

Droge lucht in huis

Een van de grootste risico's van airco's is de luchtkwaliteit binnenshuis. Airconditioners kunnen stof, pollen en andere allergenen opvangen en verspreiden als ze niet goed worden onderhouden. Dit kan leiden tot ademhalingsproblemen, vooral voor mensen met allergieën of astma. In sommige gevallen kan de droge lucht van een airco ook voor oogirritaties en droge ogen zorgen. Er zijn zelfs gevallen van ooginfecties die veroorzaakt zijn door airconditioningsystemen.

Ook de luchtvochtigheid kan achteruitgaan bij het gebruik van een airco. Dit kan leiden tot uitdroging van de slijmvliezen in je neus en keel, wat je vatbaarder maakt voor verkoudheden en infecties.

Schoonmaken filters

Om te voorkomen dat allergenen of bacteriën zich ophopen in je airco, moet je de filters van de aircosystemen regelmatig schoonmaken of vervangen, en het systeem regelmatig laten onderhouden door een professional.

Om de luchtvochtigheid op peil te houden, moet je de airco instellen op een luchtvochtigheid tussen de 45 en 60 procent. Als je airco geen optie heeft om de luchtvochtigheid in te stellen, kan een luchtbevochtiger uitkomst bieden.

Hitteshock

Te grote temperatuurverschillen tussen binnen en buiten kunnen ook schadelijk zijn voor je gezondheid. Het kan bijvoorbeeld leiden tot warmte-uitputting of een hitteshock wanneer je van een koel huis naar een hete buitenomgeving gaat. Het is aan te raden de temperatuur van je airco niet te laag te zetten en deze geleidelijk aan te passen aan de buitentemperatuur. Een verschil van zo'n zes graden is ideaal.

Dat geldt ook voor de airco in je auto. De ANWB waarschuwt weggebruikers ieder jaar: "Zet 'm niet té hard aan, maar zorg ervoor dat het temperatuurverschil tussen binnen en buiten tot een graad of 6 komt", aldus een woordvoerder. Hiermee voorkom je een 'klap in je gezicht' bij het uitstappen.

Kostenplaatje

Als laatste, maar niet onbelangrijk, hangt er ook een flink kostenplaatje aan het veelvuldig gebruik van een airco. Het gebruik van airconditioners kan een aanzienlijke impact hebben op je energierekening, zeker als je geen zonnepanelen hebt.

Op een warme zomerdag gebruik je de airco al tussen de acht en tien uur. Met de actuele stroomprijs van 0,32 euro per kWh komt dat al snel uit op 2,56 tot 3,20 euro per dag. Vermenigvuldig dat met de gemiddeld 28 zomerse dagen in Nederland en dan kom je uit op een extra kostenpost van 72 tot 90 euro per zomer.

De kosten voor een mobiele airco liggen iets hoger en die werkt dan ook nog eens minder goed. Dit omdat je de afvoerslang vaak via een open raam of deur naar buiten moet hangen. Hierdoor komt er ook weer warme lucht je woning binnen en blijf je betalen in een poging om je woning te koelen.

Mensen met zonnepanelen kunnen vaak de stroom die zij opwekken wel direct gebruiken voor het koelen van hun huis. Hierdoor leveren zij minder energie terug aan het stroomnetwerk en dat is helemaal voordelig als in 2027 de salderingsregeling wordt afschaft.