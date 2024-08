Dit wordt het weer tijdens het Formule 1-weekend in Zandvoort

Bezoekers hadden vast op beter weer gehoopt, maar de weersverwachting voor het raceweekend van de Formule 1 in Zandvoort laat traditiegetrouw zeer wisselvallig weer zien. Het waait flink en er trekken buien over het circuit. Toch is er ook goed nieuws: zondag lijkt de race zonnig en droog te verlopen.

Sinds 2021 is de Grand Prix terug in Nederland. Komend weekend zullen we zien of Max Verstappen zijn vierde overwinning op rij behaalt. Aan de tienduizenden oranjefans zal het in ieder geval niet liggen. Vorig jaar was vooral de poncho onmisbaar, maar dit jaar mogen fans ook hun zonnebril en zonnebrandcrème niet vergeten.

Vrijdag: zware windstoten

Het raceweekend begint vrijdag al onstuimig. Soms schijnt de zon, maar in de loop van de middag pakken donkere wolken zich samen en ontstaan er een paar buien. De kans op regen is tijdens de tweede vrije training (16.00 - 17.00 uur) het grootst.

De zuidwestenwind is krachtig met windkracht 6. Tijdens een bui kan het zelfs eventjes hard waaien met windkracht 7, en er kunnen zware windstoten voorkomen tot 85 km/u. Met 22 graden is het niet koud.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Spannende kwalificatie

Zaterdag zou wel eens een spectaculaire kwalificatie kunnen worden dankzij een nat circuit. Een regenzone trekt vanaf het einde van de ochtend langzaam het land binnen, waardoor ook Zandvoort er niet aan ontkomt. Tijdens de derde vrije training (11.30 - 12.30 uur) valt waarschijnlijk al de eerste regen, en het blijft vervolgens urenlang regenen tot aan het einde van de middag. Tijdens de kwalificatie tussen 15.00 en 16.00 uur is de kans op een kletsnatte baan dus heel groot.

Wil jij Hart van Nederland op het startscherm van je telefoon? Ben jij fan van de website van Hart van Nederland en wil je die standaard op het startscherm van je telefoon? Dat kan! Op deze manier download je Hart van Nederland op iOS of Android en heb je altijd een icoontje op je startscherm staan, net als andere nieuwsapps.

Bezoekers kunnen maar beter iets warms aantrekken en hun poncho of regenjas niet vergeten. Voor de regen uit kan het in de ochtend nog 22 graden worden, maar in de neerslag is het slechts 18 graden en voelt het nog wat frisser aan. De zuidwestenwind is in de ochtend nog (vrij) krachtig, windkracht 5 tot 6, maar zal in de middag naar het westen draaien en afnemen.

Zonnige racedag

Goed nieuws voor de race op zondag. De regen heeft ons land dan verlaten en het lijkt een zonnige dag te worden. Tussen 15 en 17 uur waait de westenwind met windkracht 4 en ligt de maximumtemperatuur op 19 graden.

Fans moeten echter wel oppassen. Door de koele zeelucht merk je niet dat je verbrandt, maar met een zonkracht 4 kan dat bij een lichte huid toch al binnen een half uur gebeuren.