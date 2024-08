Opnieuw zomers weer in aantocht, maar dit weekend slaat het om

Maandagavond was er sprake van een blauwe 'supermaan'. De maan leek groter en helderder doordat deze dichter bij de aarde stond. Dit zorgde ook voor een prachtige zonsopkomst dinsdag. En de zon gaan we nog vaker zien de komende dagen, meldt meteoroloog Dennis Wilt.

Dinsdagochtend is het op veel plekken in het land vrij zonnig. Vanuit het westen neemt de bewolking toe en kan er een enkele bui ontstaan.

In de middag is er op verschillende plekken in ons land kans op een spatje regen, en ook neemt de windkracht toe. Er staat een vrij krachtige zuidwestenwind en langs de kust kan windkracht 6 (krachtig) ontstaan.

Zomerse temperaturen

De temperaturen zijn verder aangenaam en liggen deze ochtend rond de 19 graden. In de middag stijgen de temperaturen en kunnen ze in het oosten oplopen tot 26 graden.

Woensdag daalt de temperatuur tot 21 graden, maar donderdag en vrijdag wordt het weer aangenamer met temperaturen rond de 24 graden. In het weekend worden temperaturen rond de 22 graden verwacht, en is er kans op een enkele bui.