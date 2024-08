Supermaan kleurt oranje door Canadese bosbrandrook

Rook afkomstig van bosbranden in Canada zorgt in Nederland maandag voor een minder felle zon. Ook kleurt de zonsondergang volgens Weeronline extra oranje.

In het westen van Canada woeden in een omvangrijk gebied in de provincies Alberta en British Columbia bosbranden. Rook afkomstig van die branden waaide in de afgelopen dagen over de Atlantische Oceaan en heeft momenteel Nederland bereikt. Doordat het zonlicht door de rookdeeltjes wordt gebroken, schijnt de zon minder fel.

Ook kleurt de lucht extra oranje en rood bij het ondergaan van de zon door de rookdeeltjes in de atmosfeer. Maandagavond is er sprake van een volle 'supermaan', wanneer de maan groter en helderder lijkt doordat deze dichter bij de aarde staat.

Helder

Wie de supermaan wil spotten heeft geen last van de Canadese bosbrandrook. Volgens Weeronline lijkt het op wat sluierbewolking na helder te zijn. "Daardoor kunnen we de opkomst van de supermaan, dat is omstreeks 21.15 uur, op veel plaatsen goed waarnemen. Tegen zonsondergang is het met een graad of 20 nog lang warm.

ANP