Bestuurder crasht met kinderen in auto, steekt man neer en slaat op de vlucht

Een bestuurder die met vier kinderen in de auto zat, heeft na een ongeluk een man neergestoken en is vervolgens op de vlucht geslagen. Het neergestoken slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Een vrouw die probeerde de kinderen uit de auto te bevrijden, raakte gewond en werd ook naar het ziekenhuis gebracht.

De hulpdiensten werden rond 03.00 uur gealarmeerd vanwege een ongeval op de Steurweg in het Rotterdamse stadsdeel Hoogvliet. Daar troffen zij een auto aan die op zijn kant lag. De auto was gekanteld nadat de bestuurder de controle over het voertuig verloor. Na het ongeluk ontstond er op straat een ruzie tussen de bestuurder en een andere man, waarbij de man werd neergestoken. De bestuurder sloeg daarna op de vlucht.

Kinderen opgevangen

De vier kinderen in de auto bleven ongedeerd. Over hun leeftijd of hun relatie tot de bestuurder is geen informatie bekendgemaakt. Ze zijn later opgevangen door een familielid. De vrouw die gewond raakte, was een omstander die probeerde te helpen. Zij liep verwondingen op toen ze de kinderen uit het voertuig wilde bevrijden. De politie doet onderzoek naar het incident.

