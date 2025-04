Gemeente Ede waarschuwt: 'Blijf weg bij de heide'

De gemeente Ede waarschuwt mensen om vrijdag niet naar het stuk heide te komen waar donderdag een grote brand woedde. "Blijf weg bij de heide. Het is gevaarlijk om daar te zijn vanwege de hoge temperaturen", schrijft de gemeente op haar website.

In totaal heeft zo’n 130 hectare heide in brand gestaan. In dat gebied bevinden zich nog zogenoemde hotspots, die vrijdag met onder meer drones worden opgespoord. De brandweer riep eerder al op om niet naar de brandhaard te komen en hulpdiensten de ruimte te geven.

De N304, die was afgesloten vanwege de brand, is inmiddels weer open. De parallelwegen van de N-weg blijven voorlopig nog dicht, meldt de gemeente. Het getroffen gebied blijft afgesloten voor alle verkeer, ook voor recreanten.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Rookgranaat oorzaak brand

De brand is veroorzaakt door een rookgranaat die Defensie gebruikte tijdens een oefening. De Koninklijke Marechaussee doet onderzoek naar de precieze toedracht van de brand en of er sprake is van verwijtbaar handelen.

Defensie wijst naar aanleiding van de brand alle eenheden nog eens op de procedures die gelden bij oefeningen in de natuur tijdens droogte, laat een woordvoerster weten. Het ministerie wacht de uitkomsten van het onderzoek verder af.

ANP