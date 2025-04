Grote natuurbrand bij Ede, vuur verspreidt zich snel

Ten noorden van Ede is donderdag een grote natuurbrand uitgebroken. Het vuur verspreidt zich snel en is volgens de brandweer nog niet onder controle. Door de rookontwikkeling heeft de brandweer ook nog geen goed zicht op de omvang van de brand.

De brand woedt in een heidegebied bij de Koeweg, ten noordoosten van de Gelderse plaats. Bij de brand in het natuurgebied komt veel rook vrij. Voor de omgeving van Driesprong, een buurtschap ten noorden van Ede vlak bij de brand, is om die reden een NL-Alert afgegeven.

De Veiligheidsregio Utrecht zegt dat de brandlucht ook in de omgeving van Amersfoort, Leusden en Hoevelaken wordt geroken. Veel inwoners geven dat door aan de meldkamer, aldus de veiligheidsregio, die mensen oproept de meldkamer alleen bij levensbedreigende situaties te bellen.

'Kom niet naar brand'

De gemeente Ede roept mensen op om niet naar de grote natuurbrand te komen. Volgens de gemeente is het erg druk op de N224, de provinciale weg langs de nabijgelegen Ginkelse Heide. De N304 tussen Ede en Apeldoorn, die vlak langs het gebied loopt waar de brand woedt, is in beide richtingen afgesloten.

Door de droogte van de afgelopen weken had de brandweer eerder al gewaarschuwd voor de kans op natuurbranden in het gebied. Het zogeheten natuurbrandrisico staat op het hoogste niveau.

ANP