Natuurbrand Ede brak uit door oefening Defensie, bewoners geëvacueerd

De aanleiding van de natuurbrand die in de omgeving van Ede woedt, ligt in een oefening van Defensie, meldt de gemeente Ede. Donderdagmiddag werden ongeveer vijfhonderd brandweerlieden ingezet om het vuur te bestrijden. In de loop van de avond was de brand onder controle.

"Dat de brand onder controle is, is goed nieuws", aldus loco-burgemeester Arnold Versteeg van de gemeente Ede in een statement. " Dit betekent echter niet dat het vuur gedoofd is, de brandweer zal nog langdurig bezig zijn met nablussen. Er zullen nog twee pelotons van de brandweer ingezet blijven voor het nablussen." Bij de brand zijn geen slachtoffers gevallen.

Rookgranaat

Het vuur is veroorzaakt door een rookgranaat die werd gebruikt tijdens een oefening van Defensie. "Een eenheid van de landmacht was aan het oefenen en maakte daarbij gebruik van pyrotechnische middelen. Dat werd gedaan op het zand, maar sloeg over op de berm, die vervolgens vlam heeft gevat," zegt een woordvoerder van het ministerie van Defensie.

Door de harde wind kon de brand snel om zich heen grijpen. De brandweer zette 48 tankauto's in uit de veiligheidsregio's Gelderland-Midden, Noord- en Oost-Gelderland, Utrecht en IJsselland. Om het vuur te bestrijden, was ook een Chinook-transporthelikopter ingezet. De luchtmacht maakte gebruik van een zogeheten Bambi Bucket om "grote hoeveelheden water te droppen boven het vuur".

Aan het begin van de avond vertelde vertelde verslaggever Joost Driessen in Nieuws van de Dag over de grootte van het gebied:

2:49 Verslaggever Joost Driessen vanuit natuurgebied Ede waar brand woedt

Het vuur was sneller onder controle dan gedacht, aldus Versteeg. " Helaas is er wel veel waardevolle en dierbare natuur verloren. De impact van de brand is groot."

Geëvacueerd

Er was tijdens de brand sprake van een "gigantische rookontwikkeling". Daarvoor was een NL-Alert verstuurd. Mensen werd geadviseerd ramen en deuren gesloten te houden en uit de rook te blijven. Een klein aantal omwonenden werd geëvacueerd. Om hoeveel mensen het gaat en of de evacuatie uit voorzorg is of uit nood, is nog niet duidelijk.

De Koninklijke Marechaussee doet onderzoek naar de toedracht van de brand.