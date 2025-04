Politie ontdekt wapens, explosieven en nagemaakte uniformen bij inval in Amsterdam

Bij een inval in twee woningen in Amsterdam heeft de politie deze week onder meer vuurwapens, automatische wapens, explosieven en nagemaakte politie-uniformen aangetroffen. Hoewel de uniformen niet echt waren, leken ze sterk op de originele versie, aldus een politiewoordvoerder. In totaal zijn zes mensen aangehouden.

De politie deed de ontdekking in twee woningen aan het Ma Braunpad in Amsterdam-West, waar ook drugs en een grote som contant geld in beslag werden genomen. Tijdens de inval in de nacht van woensdag op donderdag arresteerden agenten vier verdachten.

Benieuwd welke straffen er zijn in Nederland? Dat zie je in de video bovenaan dit artikel.

Eerdere aanhouding

Eerder die avond, in hetzelfde onderzoek, werden op de A2 al twee personen gearresteerd. Bij deze aanhouding trof de politie een vuurwapen aan.

De zes verdachten zijn vier mannen van 23, 31, 36 en 61 jaar en twee vrouwen van 37 en 60 jaar, allen afkomstig uit Amsterdam. Vrijdag worden zij voorgeleid aan de rechter-commissaris.

ANP