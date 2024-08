Zonnige start van de week, maar dinsdag dreigt buiige verrassing

Na een rustig weekend blijft het weer ook de komende week grotendeels droog en zonnig, met slechts enkele kleine buien. Voor eind augustus blijft het aan de warme kant, met maximumtemperaturen tussen de 22 en 27 graden.

Maandag begint fris, met minimumtemperaturen van soms slechts 7 of 8 graden. In de loop van de dag gaat de temperatuur omhoog en wordt het in het grootste deel van het land zonnig. Er staat weinig wind en de temperaturen stijgen in de middag naar ongeveer 23 tot 24 graden. In Oost-Nederland kunnen er in de ochtend nog wolkenvelden voorkomen.

Toenemende bewolking

Dinsdag verandert het weer, vooral in de kustprovincies, waar al snel meer bewolking verschijnt. De zuidelijke wind trekt aan, en in de middag volgt enige tijd buiige regen die van west naar oost over het land trekt. De temperatuur, die in de ochtend nog stijgt tot 22 tot 26 graden, daalt tijdens de buien weer iets.

Woensdag kan er in het noorden nog een enkele bui vallen, maar verder is het overwegend droog met geregeld zon. De temperatuur ligt rond de 21 graden en er staat een stevige westenwind. Donderdag blijft het droog met veel zon en wordt het 24 graden. Naar het weekend toe neemt de kans op een bui weer toe, maar de temperaturen blijven aangenaam.