Zomerse zondag, maar blijft het komende week ook nog mooi?

Zondag kunnen we genieten van een prachtige dag, hoewel er op dit moment nog wat bewolking is. Een opvallend verschijnsel zijn de bruine luchten die je misschien hebt opgemerkt. Deze kleur kan te maken hebben met de rook van de bosbranden in Canada, die onze kant op komt en zorgt voor een roodbruine gloed tijdens zonsopkomst en zonsondergang.

In de ochtend liggen de temperaturen rond de 15 graden, en in het westen breekt de zon al voorzichtig door. In het oosten is er echter nog meer bewolking, met zelfs een beetje regen. Die regen trekt later weg, en zondagmiddag wordt het steeds zonniger vanuit het westen. De meeste bewolking blijft hangen in het oosten van het land, waar de temperatuur stijgt tot zo’n 22 à 23 graden.

In het westen kan het zelfs 24 graden worden. Er staat weinig wind; alleen aan zee waait er een matige bries. Langs de westkust kan het zondag zelfs volledig zonnig worden.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Zomerweer houdt aan

De komende dagen blijft het zomerweer aanhouden met aangename temperaturen rond de 24 à 25 graden. Maandag wordt het iets frisser en op dinsdag en vrijdag is er kans op een enkele bui.