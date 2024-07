Verstappen eindigt op vierde plaats op Spa, Hamilton wint

Max Verstappen heeft bij de Grote Prijs van België in de Formule 1 genoegen moeten nemen met de vijfde plaats. Hoewel de zege eerst ging naar George Russell, bleek bij de weging van de wagens dat hij te licht was. De zege ging daarom naar teamgenoot Lewis Hamilton. Oscar Piastri werd derde in zijn McLaren.

Verstappen, die was gestart vanaf de elfde positie, reed een degelijke inhaalrace op het circuit van Spa-Francorchamps, maar kon niet zo goed oprukken als in de voorgaande twee edities. Toen reed de regerend wereldkampioen in zijn Red Bull van achteruit alsnog naar de zege.

Verstappen vindt dat hij het maximale eruit heeft gehaald. "De snelheid zat er wel redelijk in, maar was ook niet heel goed. Als je dan van de elfde plek komt en niet het snelheidsverschil hebt, dan wordt het een moeilijk verhaal", zei hij bij Viaplay.

De Red Bull-coureur vond dat hij veel gemaximaliseerd had tijdens de race. "Ik zat dicht bij George, maar voor mijn gevoel was mijn bandenslijtage hoger. Ik had niet een één stop kunnen doen", vergeleek Verstappen zich met de Mercedes-coureur die door die strategie de zege pakte. "Ik had ook niet verwacht dat ik Lando achter me had kunnen houden, daarin ben ik toch positief verrast", zei hij over de strijd om de vijfde plaats met McLaren-coureur Lando Norris.

Gridstraf

Verstappen was op het circuit in de Belgische Ardennen de snelste geweest in de kwalificatie zaterdag, maar moest door een gridstraf na een motorwissel tien plaatsen terug. De wereldkampioen startte behoedzaam, maar rukte daarna op naar de achtste plek achter Lando Norris. Lewis Hamilton nam al snel na de start de leiding over van Charles Leclerc, die van poleposition was vertrokken.

Na de eerste serie pitstops bleef Verstappen steken achter George Russell in de Mercedes en de Brit leek zelfs iets sneller. Hij ging voorbij aan Sergio Pérez en hield zijn marge op de wereldkampioen. Verstappen had juist te maken met Norris achter hem, die dichterbij kwam.

Spannende slotronde

Hamilton hield ook na de tweede pitstop de voorsprong op Leclerc. Verstappen schoof voorbij Pérez op naar de vijfde plaats, maar had opnieuw de McLaren van Norris vlak achter zich. Russell koos ervoor om geen tweede pitstop te maken en te kijken of hij de race na één pitstop kon uitrijden op de harde banden. Hamilton had met nog vijf ronden te gaan het gat met Russell gedicht en ook Piastri kwam dichterbij.

In de spannende slotronden hield Russell Hamilton en Piastri achter zich. Ook Verstappen slaagde er niet meer in om Leclerc te passeren. De Red Bull-coureur eindigde voor de derde keer in de laatste vier races op de vijfde plaats.

Verstappen houdt met 275 punten de leiding in het wereldkampioenschap. Lando Norris staat tweede met 197.

