Klagende Verstappen vijfde in Hongarije na botsing, Piastri pakt eerste overwinning

Max Verstappen is vijfde geworden bij de Grote Prijs van Hongarije. Het podium was er voor McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris en Mercedes-coureur Lewis Hamilton.

Direct na de start viel Norris, die van poleposition startte, in de eerste bocht terug naar de derde plek. Teamgenoot Piastri wist de bocht aan de binnenkant als beste te nemen, waardoor Norris en Verstappen wat meer naar buiten werden geduwd. De Nederlander moest daardoor van de baan af, maar kon op de baan terugkomen op de tweede plek.

Vanwege twijfels over of Verstappen voordeel had behaald met zijn uitwijkactie, gaf de Red Bull-coureur na overleg met het team de plek terug aan Norris. Dit ging niet zonder slag of stoot: Verstappen klaagde over de beslissing, die de gehele verdere race zich bleef melden op de teamradio omdat hij vond dat de racestrategie slecht was.

Botsing

In het laatste deel van de race leek Verstappen nog naar een podiumplek te rijden, maar die kans ging verloren toen hij bij een onbesuisde inhaalactie in botsing kwam met Hamilton en naar de vijfde plek terugviel. Mogelijk moet Verstappen zich hiervoor nog melden bij de stewards, waardoor hij mogelijk nog lager in het klassement zal eindigen.

Norris had ondertussen met een eerdere pitstop de leiding overgenomen van Piastri, al wilde het team dat Norris de koppositie teruggaf. Na lang aandringen liet hij Piastri erlangs, die daarmee alsnog zijn eerste zege boekte.

Hamilton boekte met de derde plaats zijn tweehonderdste podiumplaats. Norris loopt door de tweede plaats 8 punten in op Verstappen, die nog altijd de leiding heeft in het wereldkampioenschap met 265 punten. Norris staat tweede op 189 punten.

Volgende week is de Grote Prijs van België op het circuit van Spa-Francorchamps.

