Max Verstappen moet eerder naar bed van team, mag niet meer tot laat online racen

Formule 1-coureur Max Verstappen mag van zijn team niet meer tot diep in de nacht simracen. Dat schrijft Red Bull-adviseur Helmut Marko in zijn column voor Speedweek.com. De wereldkampioen ging afgelopen weekend nogal tekeer tijdens de Grote Prijs (GP) van Hongarije, waarin hij vijfde werd.

Dat is volgens Marko met name te wijten aan een verkeerde strategie, maar hij benoemt ook het humeur van de coureur. "Max Verstappen had dit weekend een nogal magere huid en het duurde duidelijk niet lang voordat er kritiek kwam", schrijft hij. Daarmee doelt hij op de flinke scheldpartijen van de coureur via de boordradio.

"Geen wonder, aangezien hij de halve nacht simracen speelt", verklaart Marko zijn slechte humeur. Simracen is online racen, in een simulator, met een stuur en pedalen, maar zonder de auto en de racebaan. Verstappen en zijn team namen de nacht voor de GP van Hongarije deel aan de virtuele 24 Uur van Spa.

Drie uur 's nachts naar bed

Die wist hij te winnen, maar de volgende dag ging de race een stuk minder goed. Toch legt Marko niet alle schuld bij de late bedtijd van Verstappen. "Ik moet erop wijzen dat hij in Imola pas om drie uur 's ochtends naar bed ging na een simracesessie en daarna de Grand Prix won. Max heeft een ander slaapschema en hij heeft zijn zeven uur slaap gekregen."

Ook was het eigenlijk niet de bedoeling dat Verstappen mee zou doen aan de simrace, maar een van zijn teamgenoten was uitgevallen. Toch moet de coureur in het vervolg echt eerder naar bed van zijn team. "We hebben niettemin afgesproken dat hij zo laat in de toekomst geen simulaties meer zal rijden."