Blijft Pérez teamgenoot van Verstappen? 'Red Bull heeft besluit genomen'

Red Bull Racing heeft besloten dat Sergio Pérez mag blijven doorgaan als teamgenoot van Max Verstappen. Teambaas Christian Horner heeft dat maandagavond bekendgemaakt in de fabriek van de Formule 1-renstal in Milton Keynes, meldt De Telegraaf.

"Checo blijft een Red Bull Racing-coureur, ondanks alle speculaties van de laatste tijd", zei Horner. "We kijken ernaar uit om hem te zien presteren op circuits waar hij het voorheen ook goed heeft gedaan, na de zomerstop."

Maandag ging Horner om tafel met Red Bulls topadviseur Helmut Marko om de toekomst te bespreken. De plek van Pérez was onzeker, want hij haalde in de laatste acht races slechts 28 punten. Dat steekt schril af bij de 141 punten die Max Verstappen in diezelfde periode wist binnen te halen.

Hart van Nederland/ANP