Lekker weer dus bootje varen in Giethoorn, of toch maar niet?

Op zo’n tropische dag als vandaag is een beetje verkoeling opzoeken op het water geen overbodige luxe. Maar is een boottochtje door het pittoreske Giethoorn dan wel een goed idee? Het is er namelijk hartstikke mooi, maar ook... hartstikke druk.

Als de schattingen uitkomen worden dit jaar in het gebied alle toeristische records verbroken. Met jaarlijks 1,5 miljoen bezoekers is het drukker dan ooit.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Op sociale media gaan beelden rond van grote chaos op de waterwegen van het Nederlandse Wereld Erfgoed. Kranten opperen het invoeren van toegangsprijzen, net zoals in Venetië. Maar helpt dat wel? En hebben de maatregelen van de gemeente dan geen effect? En is het er echt zo druk, of lijkt het alleen maar zo?

Onze verslaggever neemt de proef op de som en vaart een eindje mee op de boot, te zien in de video hierboven.